Экипаж Су-34 уничтожил украинских боевиков в зоне спецоперации

Минобороны России сообщило об уничтожении пехоты ВСУ в зоне проведения специальной военной операции. Это сделал экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34.

Удар наносился в зоне ответственности группировки войск «Запад». Летчики применили авиационные бомбы, оборудованные УМПК - универсальными модулями планирования и коррекции.

Развернув самолет, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета. Об успешном попадании в намеченную цель и ее ликвидации доложила разведка.

Ранее сообщалось, что экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 разрушили украинский опорный пункт в зоне спецоперации. В тот раз летчики применили неуправляемые авиационные ракеты.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.