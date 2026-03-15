Экипажи Су-25 разрушили украинский опорный пункт в зоне спецоперации

Минобороны России сообщает об уничтожении украинского опорного пункта в зоне проведения специальной военной операции. Это сделали летчики штурмовой авиации на самолетах Су-25.

Российское оборонное ведомство отметило, что экипажи применили неуправляемые авиационные ракеты. Пуски выполнялись парами самолетов с малых высот. Удар наносился в интересах группировки войск «Юг».

Отмечено, что летчикам удалось не только разрушить укрепления вражеского опорного пункта, но и ликвидировать личный состав ВСУ. Когда самолеты вернулись с боевых вылетов, специалисты инженерно-технического состава выполнили работы по обслуживанию самолетов. Также они подготовили технику к повторным боевым вылетам.

Ранее сообщалось, что экипаж истребителя Су-35С провел боевое дежурство в зоне спецоперации. Летчик прикрыл вертолеты армейской авиации, наносящие удары по наземным целям.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.