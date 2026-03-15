Набиуллина хочет поставить точку в истории с высокой инфляцией

Центробанк России рассчитывает поставить точку в пятилетней истории с высокой инфляцией. Об этом глава регулятора Эльвира Набиуллина сообщила на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ РФ.

«Мы полагаем, что те решения по ключевой ставке, которые мы принимаем, а мы стараемся принимать взвешенные решения, очень аккуратно, они позволят уже в текущем сезоне поставить точку в сюжете о высокой инфляции последних пяти лет», - сказала Набиуллина.

Напомним, сегодня Центробанк объявил о снижении ключевой ставки на 50 базисных пунктов, до 15%. Это второе в этом году и седьмое подряд снижение ставки, что стало возможным благодаря замедлению инфляции, стабильному росту национальной экономики и предсказуемой ситуации на рынке труда. Дальнейшая динамика будет зависеть от инфляционных ожиданий, считает Набиуллина.

Отвечая на вопросы журналистов о темпах снижения ключевой ставки, она отметила, что если бы не было внешнего фактора, то совет более активно обсуждал бы этот вопрос. Дальнейшее движение будет плавным и сбалансированным, чтобы достичь уровня инфляции в 4% и закрепиться на этом рубеже, констатировала Набиуллина.

Не обошла вниманием глава ЦБ РФ и конфликт на Ближнем Востоке, который влияет на всю мировую экономику. Для России итоговый эффект будет зависеть от масштабов ведения боевых действий и продолжительности войны, сказала она.