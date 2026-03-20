Экономист объяснил действия ЦБ по снижению ключевой ставки

Очередное снижение Банком России ключевой ставки было ожидаемым событием. Об этом «Звезде» рассказал экономист Александр Разуваев. С его слов, это происходит на фоне низкой инфляции. Для простых обывателей снижение ключевой ставки означает снижение доходности по вкладам и более дешевые кредиты.

«На самом деле ЦБ просто показывает дальнейший тренд снижения ставки. Инфляция низкая, ему это сделать легко. Для обычного человека это значит, что ставки по вкладам будут ниже, кредиты чуть ниже. Событие было ожидаемым», - сказал Разуваев.

Сегодня Центробанк России снизил ключевую ставку на 50 базисных пункта до отметки в 15%. Снижение стало вторым в этом году и седьмым подряд. До этого Совет директоров принимал решение о понижении ставки в начале февраля. Как и тогда, это решение принято на фоне стабильного роста отечественной экономики.

Прогнозисты регулятора отмечают, что с учетом проводимой кредитно-денежной политики инфляция по году снизится до 4,5%. Во втором полугодии она опустится до 4%, а целевых показателей достигнет в следующем году. Дальнейшие шаги регулятора будут зависеть не только от инфляционных ожиданий, но и от внешних факторов, ситуации на рынке труда, роста экономики в целом.