ЦБ снизил ключевую ставку до 15%

Банк России снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов, это снижение стало седьмым подряд.
Ян Брацкий 20-03-2026 13:35
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Центробанк России снизил ключевую ставку до 15%. Такое решение принял совет директоров регулятора. Это стало возможно благодаря тому, что национальная экономика приближается к траектории сбалансированного роста, отметили в ЦБ.

Вместе с тем растет внешняя неопределенность. Дальнейшая динамика ключевой ставки будет зависеть от устойчивости замедления инфляции, динамики инфляционных ожиданий, оценки рисков внутренних и внешних условий.

«По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,5-5,5% в 2026 году. Устойчивая инфляция сложится вблизи 4% во втором полугодии 2026 года. В 2027 году и далее годовая инфляция будет находиться на цели», - говорится в релизе ЦБ РФ.

На руку российской экономике также играет снижение напряженности на рынке труда. Большинство предприятий не испытывают дефицита кадров с середины 2023 года. Многие работодатели планируют индексацию заработных плат в текущем году. При этом безработица остается на минимальном уровне, а рост жалований опережает рост производительности труда, уточнили в ЦБ.

В следующий раз вопрос изменения ключевой ставки совет директоров банка обсудит 24 апреля. Предыдущее снижение ключевой ставки до 15,5% было в начале февраля этого года и тоже на 50 базисных пунктов.

#Россия #Экономика #Ключевая ставка #Набиуллина #ЦБ России
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
2
Броневики СВО. Часть 2
3
Российские буксиры. Часть 1
4
Военная приемка. 500-й выпуск
5
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
6
Оружие Египта
7
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
8
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
9
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
10
Военные инженеры Будды
