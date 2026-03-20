Паралимпиец Голубков признался, что ему «пофиг» на сайт «Миротворец»*

Чемпион зимних Паралимпийских игр 2026 года в Италии россиянин Иван Голубков заявил, что его не беспокоит внесение в базу украинского сайта «Миротворец»* (признан экстремистским на территории России). Об этом спортсмен сообщил в разговоре со «Звездой».

«Я узнал об этом утром. Что тут говорить? Я туда и не собирался никогда ехать, мне пофиг», - сказал Голубков.

Напомним, сегодня киевский режим объявил о внесении пятерых россиян-победителей Паралимпиады в базу скандально известного сайта «Миротворец»*. На данном ресурсе публикуются фамилии и личные данные журналистов, военных, спортсменов, общественников и простых людей, не поддерживающих официальный курс украинской политики.

Претензии Киев предъявил Варваре Ворончихиной, Алексею Бугаеву, Ивану Голубкову, Анастасии Багиян и ее ведущему Сергею Синякину. Всех обвинили в получении медалей, героизации российских военных и якобы в покушении на территориальную целостность и суверенитет Украины. Лыжник Иван Голубков завоевал на Играх шестое золото для нашей сборной. Это произошло 15 марта.

Иван выступал на дистанции 30 километров в категории «сидя». Голубков опередил всех своих соперников, преодолев дистанцию за 51 минуту 47,3 секунды. К слову, до этого равных Ивану не было в гонке на 10 километров. После победного финиша Голубков признался, что тяжелая погода придала ему сил и дополнительной мотивации.

* «Миротворец» - ресурс, признанный экстремистским на территории Российской Федерации.