Лыжник Голубков поделился планами после Паралимпиады

Российский лыжник, двукратный паралимпийский чемпион Иван Голубков рассказал о своих планах после Паралимпиады-2026, прошедших в Италии. Этим он поделился с корреспондентом «Звезды».

По словам спортсмена, сейчас он готовится к чемпионату России. Напомним, Голубков принес нашей стране шестое золото на Паралимпийских играх в Италии. Двукратный чемпион добавил, что будет дальше - покажет время.

«У меня сейчас чемпионат России на носу. Готовимся дальше, а там время покажет», - сказал спортсмен.

Иван также подчеркнул, что подготовка к соревнованиям - это большой труд. Он в спорте уже больше 20 лет и, по его словам, уже привык к высоким нагрузкам.

Кроме того, Голубков поблагодарил всех, кто болел за него и поддерживал. Также он передал спасибо всей России.

Напомним, сборная нашей страны заняла третье место на Паралимпиаде, заработав 12 медалей. Прошедшие соревнования стали первыми с 2014 года, где атлеты из РФ смогли выступить под государственным флагом и с гимном.