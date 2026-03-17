Лыжник Голубков поделился планами после Паралимпиады

Голубков принес России шестое золото на соревнованиях в Италии.
Виктория Бокий 17-03-2026 17:53
Российский лыжник, двукратный паралимпийский чемпион Иван Голубков рассказал о своих планах после Паралимпиады-2026, прошедших в Италии. Этим он поделился с корреспондентом «Звезды».

По словам спортсмена, сейчас он готовится к чемпионату России. Напомним, Голубков принес нашей стране шестое золото на Паралимпийских играх в Италии. Двукратный чемпион добавил, что будет дальше - покажет время.

«У меня сейчас чемпионат России на носу. Готовимся дальше, а там время покажет», - сказал спортсмен.

Иван также подчеркнул, что подготовка к соревнованиям - это большой труд. Он в спорте уже больше 20 лет и, по его словам, уже привык к высоким нагрузкам.

Кроме того, Голубков поблагодарил всех, кто болел за него и поддерживал. Также он передал спасибо всей России.

Напомним, сборная нашей страны заняла третье место на Паралимпиаде, заработав 12 медалей. Прошедшие соревнования стали первыми с 2014 года, где атлеты из РФ смогли выступить под государственным флагом и с гимном.

prevnext
1 / 8
© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
2
Броневики СВО. Часть 2
3
Российские буксиры. Часть 1
4
Военная приемка. 500-й выпуск
5
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
6
Оружие Египта
7
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
8
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
9
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
10
Военные инженеры Будды
