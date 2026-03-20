МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Дело футболиста Смолова о драке в кафе начнут рассматривать 1 апреля

Весной прошлого года футболист Федор Смолов подрался с посетителем одного из столичных кафе.
Ян Брацкий 20-03-2026 15:44
© Фото: Alexander Kulebyakin, Global Look Press

Суд в Москве приступит к рассмотрению уголовного дела в отношении футболиста Федора Смолова. Спортсмен обвиняется в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью. Инцидент произошел весной пошлого года в одном из столичных кафе. После словесной перепалки Смолов ввязался в драку.

«Дело будет рассматривать 418-й судебный участок. Заседание назначено на 1 апреля в 12.00 мск», - сообщила ТАСС адвокат спортсмена Варвара Кнутова.

Смолов полностью признал свою вину, добавила она. Также футболист возместил потерпевшему ущерб размером в один миллион рублей. Кнутова намерена требовать в суде освобождения спортсмена от уголовной ответственности и настаивать на штрафе.

Ранее Федор Смолов принес извинения за свое поведение потерпевшему и другим посетителям кафе. Как рассказал спортсмен, он изначально хотел уладить конфликт мирными средствами, но столкнулся с «хамством и матом». Также он обратился в полицию в связи с тем, что к нему начали обращаться с попытками вымогательства.

#Спорт #в стране и мире #Футбол #суд #Уголовное дело #Федор Смолов
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 