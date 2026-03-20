Дело футболиста Смолова о драке в кафе начнут рассматривать 1 апреля

Суд в Москве приступит к рассмотрению уголовного дела в отношении футболиста Федора Смолова. Спортсмен обвиняется в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью. Инцидент произошел весной пошлого года в одном из столичных кафе. После словесной перепалки Смолов ввязался в драку.

«Дело будет рассматривать 418-й судебный участок. Заседание назначено на 1 апреля в 12.00 мск», - сообщила ТАСС адвокат спортсмена Варвара Кнутова.

Смолов полностью признал свою вину, добавила она. Также футболист возместил потерпевшему ущерб размером в один миллион рублей. Кнутова намерена требовать в суде освобождения спортсмена от уголовной ответственности и настаивать на штрафе.

Ранее Федор Смолов принес извинения за свое поведение потерпевшему и другим посетителям кафе. Как рассказал спортсмен, он изначально хотел уладить конфликт мирными средствами, но столкнулся с «хамством и матом». Также он обратился в полицию в связи с тем, что к нему начали обращаться с попытками вымогательства.