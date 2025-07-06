Футболист Смолов извинился за драку в кафе и обратился в полицию

Футболист Федор Смолов записал видеообращение, в котором извинился за драку в кафе в Москве. Он также рассказал, что обратился в полицию в связи с тем, что к нему начали обращаться с попытками вымогательства.

«В первую очередь я хотел бы извиниться перед теми, кто стал свидетелем моего непозволительного поведения в то утро. Драться и распускать руки в цивилизованном обществе ни в коем случае нельзя», - заявил он.

Смолов подчеркнул, что изначально пытался урегулировать конфликт мирным путем, но столкнулся с «хамством и нецензурной бранью».

Помимо этого, спортсмен рассказал, что хотел компенсировать потерпевшему моральный ущерб и причиненный здоровью вред. Однако к нему начали обращаться люди, не имеющие отношения к произошедшему конфликту.

«Они начали мне угрожать, шантажировать и вымогать деньги. Они начали предлагать странные схемы, которые не предусматривает закон РФ. В связи с этим мной было принято решение написать заявление в полицию», - сообщил Смолов.

Драка с участием футболиста произошла в конце мая. Камера видеонаблюдения из ресторана сняла, как Федор Смолов спорит с двумя посетителями, а затем наносит одному из них удары по лицу. В полиции, однако, не стали возбуждать уголовное дело из-за ограниченных сроков для сбора доказательств и выяснения всех деталей происшествия.