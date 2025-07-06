МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Футболист Смолов извинился за драку в кафе и обратился в полицию

Драка с участием спортсмена произошла в конце мая, в своем видеообращении Смолов поделился своей версией событий и извинился.
Анастасия Бобылева 2025-07-06 19:05:13
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press

Футболист Федор Смолов записал видеообращение, в котором извинился за драку в кафе в Москве. Он также рассказал, что обратился в полицию в связи с тем, что к нему начали обращаться с попытками вымогательства.

«В первую очередь я хотел бы извиниться перед теми, кто стал свидетелем моего непозволительного поведения в то утро. Драться и распускать руки в цивилизованном обществе ни в коем случае нельзя», - заявил он.

Смолов подчеркнул, что изначально пытался урегулировать конфликт мирным путем, но столкнулся с «хамством и нецензурной бранью».

Помимо этого, спортсмен рассказал, что хотел компенсировать потерпевшему моральный ущерб и причиненный здоровью вред. Однако к нему начали обращаться люди, не имеющие отношения к произошедшему конфликту.

«Они начали мне угрожать, шантажировать и вымогать деньги. Они начали предлагать странные схемы, которые не предусматривает закон РФ. В связи с этим мной было принято решение написать заявление в полицию», - сообщил Смолов.

Драка с участием футболиста произошла в конце мая. Камера видеонаблюдения из ресторана сняла, как Федор Смолов спорит с двумя посетителями, а затем наносит одному из них удары по лицу. В полиции, однако, не стали возбуждать уголовное дело из-за ограниченных сроков для сбора доказательств и выяснения всех деталей происшествия.

#Драка #футболист #извинения #Федор Смолов
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Военная приемка» в Беларуси
2
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
3
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
4
Инженеры водной стихии
5
Рота БМПТ. Терминатор в бою
6
Патрон против дрона
7
БАРС. Добровольцы. Часть 2-я
8
СВО и ВОВ. Тыл для Победы
9
БАРС. Добровольцы. Часть 1-я
10
Вьетнам. Оружие Победы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 