Дело футболиста Смолова о драке в кафе передали в суд

Дело футболиста Федора Смолова о драке в московском кафе будет направлено в суд. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на столичную прокуратуру.

Футболиста обвиняют по статье уголовного кодекса России об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью. По последней информации, Смолов признал свою вину.

Спортсмен также извинился за свое поведение. Со слов адвоката, он уже выплатил потерпевшему миллион рублей.

Напомним, 28 мая 2025 года в одном из ресторанов на Большой Никитской в Москве обвиняемый ударил кулаком одного из посетителей заведения по лицу. Сообщалось, что между ним и группой лиц возник конфликт.