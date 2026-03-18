МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Дело футболиста Смолова о драке в кафе передали в суд

Федор Смолов признал свою вину.
Виктория Бокий 18-03-2026 19:33
© Фото: Виталий Тимкив, РИА Новости

Дело футболиста Федора Смолова о драке в московском кафе будет направлено в суд. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на столичную прокуратуру.

Футболиста обвиняют по статье уголовного кодекса России об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью. По последней информации, Смолов признал свою вину.

Спортсмен также извинился за свое поведение. Со слов адвоката, он уже выплатил потерпевшему миллион рублей.

Напомним, 28 мая 2025 года в одном из ресторанов на Большой Никитской в Москве обвиняемый ударил кулаком одного из посетителей заведения по лицу. Сообщалось, что между ним и группой лиц возник конфликт.

#Москва #Драка #суд #кафе #футболист #Федор Смолов
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 