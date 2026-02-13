МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
ЦБ шестой раз подряд снизил ключевую ставку

Сейчас она на уровне 15,5%.
Дима Иванов 13-02-2026 13:53
© Фото: Алексей Никольский, РИА Новости

Банк России снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов - до 15,5% годовых. Об этом 13 февраля сообщил регулятор по итогам заседания совета директоров.

Новое значение ставки вступит в силу с 16 февраля 2026 года. Это шестое подряд снижение в текущем цикле смягчения денежно-кредитной политики, начавшемся в июне 2025 года.

«Совет директоров Банка России 13 февраля 2026 года принял решение снизить ключевую ставку на 50 б. п., до 15,50% годовых», - говорится в официальном сообщении Банка России.

В пресс-релизе регулятора отмечается, что экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста, а инфляция в январе ускорилась под влиянием разовых факторов, но устойчивые показатели роста цен существенно не изменились. После исчерпания этих факторов инфляция продолжит снижение.

Базовый сценарий предполагает среднюю ключевую ставку в диапазоне 13,5-14,5% годовых в 2026 году, что означает поддержание довольно жестких денежно-кредитных условий. Следующее заседание совета директоров ЦБ по ставке запланировано на 20 марта 2026 года.

#Экономика #в стране и мире #ЦБ #Банк России #инфляция #Ключевая ставка #рост экономики
