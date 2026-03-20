МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

FPV-дроны сожгли «Богдану-Б» и технику ВСУ в Сумской области

На опубликованных кадрах - съемка с камер самих дронов, которыми операторы управляли в реальном времени.
20-03-2026 10:56
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России опубликовало кадры уничтожения буксируемой 155-мм гаубицы ВСУ «Богдана-Б» и автомобильной техники в Сумской области. Удары были нанесены расчетами FPV-дронов группировки войск «Север».

По данным ведомства, передвижение техники выявили с помощью разведывательного беспилотника в районе населенного пункта Малая Рыбица.

После обнаружения цели операторы ударных FPV-дронов атаковали технику. В результате серии точечных ударов были уничтожены буксируемая гаубица и два автомобиля.

Судя по видео, сначала техника движется по дороге, после чего по ней наносятся удары. На следующих эпизодах видно возгорание. Под одним из автомобилей появляется пламя, затем начинается сильный пожар и поднимается густой дым. В финале показаны уже горящие и поврежденные машины, стоящие на дороге.

Ранее Минобороны показало, как операторы войск беспилотных систем группировки войск «Север» уничтожают пункты управления и стартовые позиции БПЛА ВСУ в Сумской области.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#спецоперация #дроны #Север #сумская область
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
2
Броневики СВО. Часть 2
3
Российские буксиры. Часть 1
4
Военная приемка. 500-й выпуск
5
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
6
Оружие Египта
7
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
8
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
9
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
10
Военные инженеры Будды
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 