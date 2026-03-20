FPV-дроны сожгли «Богдану-Б» и технику ВСУ в Сумской области

Минобороны России опубликовало кадры уничтожения буксируемой 155-мм гаубицы ВСУ «Богдана-Б» и автомобильной техники в Сумской области. Удары были нанесены расчетами FPV-дронов группировки войск «Север».

По данным ведомства, передвижение техники выявили с помощью разведывательного беспилотника в районе населенного пункта Малая Рыбица.

После обнаружения цели операторы ударных FPV-дронов атаковали технику. В результате серии точечных ударов были уничтожены буксируемая гаубица и два автомобиля.

Судя по видео, сначала техника движется по дороге, после чего по ней наносятся удары. На следующих эпизодах видно возгорание. Под одним из автомобилей появляется пламя, затем начинается сильный пожар и поднимается густой дым. В финале показаны уже горящие и поврежденные машины, стоящие на дороге.

Ранее Минобороны показало, как операторы войск беспилотных систем группировки войск «Север» уничтожают пункты управления и стартовые позиции БПЛА ВСУ в Сумской области.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.