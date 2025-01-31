МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Краснодарском крае начали резку кормы танкера «Волгонефть-239»

В дальнейшем на металлолом пойдет и корпус затонувшего танкера «Волгонефть-212».
Игнат Далакян Николай Аксенов 2025-01-31 21:36:35
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В Краснодарском крае специалисты начали разрезать корпус танкера «Волгонефть-239» на металлолом. Сегодня с обеда его пилят и режут на секции, далее отправляют и грузовиками на берег. Для удобства, раскатали еще одну техническую площадку и теперь подъехать к кораблю можно с любой стороны.

«До 31 марта мы планируем завершить все работы и после разобрать искусственную насыпь и вернуть береговую линию в прежнее состояние», - рассказал министр транспорта РФ Роман Старовойт.

Сложный проект разделки корабля подготовили специалисты Морспаса и Роспотребнадзора. В первую очередь учитывалась экологическая безопасность.

Аварийный бот с затонувшего танкера «Волгонефть-212», на котором, к слову, спаслись все члены экипажа, тоже в скором времени пойдет на металл. Пока что по документам он вещдок, и собственник готовит разрешительные бумаги, чтобы отправить его на слом.

А пока что его шлюпка служит частью большой заградительной насыпи, защищающий берег от возможных выбросов. Внутреннее пространство лодки полностью перепачкано мазутом. В момент гибели танкера экипаж сражался не только с со стихией, но и с мазутом который заливал и людей и железо.

Не останавливается на кубанском побережье и переработка замазученного грунта.

Уже знаменитую в этих краях установку грохот недавно снова модернизировали. Три конвейерных ленты: одна отбрасывает мусор, другая щебень, а третья отдает чистейший песок. Как говорят специалисты: самый пушистый.

Ранее мурманские ученые предложили применять водоросли для переработки мазута на Кубани. Специалисты пришли к выводу, что ламинарии перерабатывают нефтепродукты почти также, как деревья поглощают углекислый газ.

#в стране и мире #Краснодарский край #танкер #анапа #Нефтепродукты #мазут #«Волгонефть-239»
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
СВО. Инженерные войска
2
Военная приемка во Вьетнаме
3
Народный ОПК
4
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
5
МиГ. 85 лет в строю
6
Военная приемка в Китае
7
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
8
Связь в зоне СВО. Продолжение
9
РХБЗ в зоне СВО
10
Казанское. Высшее. Танковое
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 