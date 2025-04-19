МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Власти Кубани показали карту пляжей рядом с Анапой, где разрешено купание

В Анапе закрыты все пляжи, а в Темрюкском районе всего девять.
Виктория Бокий 2025-04-19 12:40:10
© Фото: Roman Denisov, Russian Look, Globallookpress

Оперштаб Краснодарского края опубликовал карту закрытых и открытых для отдыха территорий в новом курортном сезоне.

Сообщается, что на территории Анапы в зону ЧС попали все пляжи, а в Темрюкском районе закрыты лишь девять участков побережья. Закрытые зоны на карте выделены красным цветом, зеленым - открытые.

Всего красным цветом отмечено 150 пляжей, входящих в береговую линию: 141 в Анапе и 9 – в соседнем районе.

В Темрюкском районе же можно будет искупаться и отдохнуть на пляже станицы Тамань и поселке Сенной в Таманском заливе. Кроме того, все побережье Азовского моря от поселка Ильич до станицы Голубицкой, отмеченные на карте зеленым цветом, будут доступны для купания.

Днем ранее, 18 апреля, глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала прибрежную зону Анапы и Темрюкского района непригодными для купания, так как эта территория не соответствует нормативам безопасности для организации курортного отдыха из-за разливов мазута.

#Краснодарский край #анапа #Темрюкский район #Пляжи #курортный сезон
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Высшая школа ПВО
2
Фрегаты 11356. Россия/Индия
3
ТВВИКУ. Высшая школа инженерных войск
4
Броневики СВО. Часть 1
5
Индийская дуэль. Су-57 vs F-35
6
Ми-8. Полет в Магадан
7
Морской корпус Петра Великого. Гардемарины 21-го века
8
СВО. Батальон штурма и разграждения
9
Пожарные в зоне СВО
10
Танковые двигатели. Дизельные
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 