Власти Кубани показали карту пляжей рядом с Анапой, где разрешено купание

Оперштаб Краснодарского края опубликовал карту закрытых и открытых для отдыха территорий в новом курортном сезоне.

Сообщается, что на территории Анапы в зону ЧС попали все пляжи, а в Темрюкском районе закрыты лишь девять участков побережья. Закрытые зоны на карте выделены красным цветом, зеленым - открытые.

Всего красным цветом отмечено 150 пляжей, входящих в береговую линию: 141 в Анапе и 9 – в соседнем районе.

В Темрюкском районе же можно будет искупаться и отдохнуть на пляже станицы Тамань и поселке Сенной в Таманском заливе. Кроме того, все побережье Азовского моря от поселка Ильич до станицы Голубицкой, отмеченные на карте зеленым цветом, будут доступны для купания.

Днем ранее, 18 апреля, глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала прибрежную зону Анапы и Темрюкского района непригодными для купания, так как эта территория не соответствует нормативам безопасности для организации курортного отдыха из-за разливов мазута.