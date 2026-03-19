WP: над местом проживания Рубио и Хегсета заметили неизвестные БПЛА

В Белом дома обсудили переезд высших чиновников из-за опасности со стороны Ирана.
Владимир Рубанов 19-03-2026 07:09
© Фото: Chris Kleponis - Pool via CNP Keystone Press Agency, Global Look Press

Над военной базой Форт Макнейр в Вашингтоне заметили неопознанные беспилотники, сообщает Washington Post. Там живут госсекретарь США Марко Рубио и глава Пентагона Пит Хегсет.

Источники издания утверждают, что за последние 10 дней зафиксировали по несколько случаев появления БПЛА над базой за одну ночь. Власти пока не выяснили, откуда они прилетели.

В связи с этим на объекте усилили меры безопасности. В Белом доме обсуждали вопрос о переселении высокопоставленных лиц в другое место.

В статье подчеркивается, что администрация Вашингтона опасается возможных ответных атак со стороны Ирана, направленных против американских должностных лиц. Пока Рубио и Хегсета не эвакуировали.

В результате ударов Израиля и США в Иране погибли верховный лидер аятолла Али Хаменеи, секретарь Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани, министр разведки Исламской Республики Исмаил Хатиб, и другие высокопоставленные лица. В Тегеране пообещали отомстить за их гибель.

