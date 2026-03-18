Пезешкиан подтвердил гибель министра разведки Ирана Эсмаила Хатиба

Президент Ирана Масуд Пезешкиан подтвердил гибель министра разведки Исламской Республики Эсмаила Хатиба, назвав его убийство трусливым. Пезешкиан выразил соболезнования родным и близким Хатиба, а также всему иранскому народу.

«Трусливое убийство моих дорогих коллег Эсмаила Хатиба, Али Лариджани и Азиза Насирзаде, а также некоторых членов их семей и сопровождавших их людей повергло нас в глубокую скорбь», - написал он в соцсети Х.

О смерти Хатиба ранее заявили в Министерстве обороны Израиля. Министр разведки Ирана стал жертвой ночного удара ВВС ЦАХАЛ. Тель-Авив нанес его по нескольким важным и знаковым фигурам иранской политики.

В ту же ночь был убит секретарь Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани. Кроме того, командование КСИР сообщило о смерти главы иранского ополчения «Басидж» Голамрезы Солеймани. Это ветеран Ирано-иракской войны, фигура которого имела большое значение.

Ранее Государственный департамент США предложил вознаграждение до $10 млн за информацию о местонахождении нового верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи и девяти ключевых фигур, связанных с Корпусом стражей исламской революции. Из оставшихся в живых в список входят заместитель начальника штаба Али Хейджаи, бригадный генерал Эскандар Момени и генерал-майор Яхья Рахим Сафари.