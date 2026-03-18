Пезешкиан подтвердил гибель министра разведки Ирана Эсмаила Хатиба

Ранее Госдеп США предложил вознаграждение до $10 млн за информацию о местонахождении нового верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи.
Ян Брацкий 18-03-2026 18:07
© Фото: Iranian Presidency, Keystone Press Agency, Global Look Press

Президент Ирана Масуд Пезешкиан подтвердил гибель министра разведки Исламской Республики Эсмаила Хатиба, назвав его убийство трусливым. Пезешкиан выразил соболезнования родным и близким Хатиба, а также всему иранскому народу.

«Трусливое убийство моих дорогих коллег Эсмаила Хатиба, Али Лариджани и Азиза Насирзаде, а также некоторых членов их семей и сопровождавших их людей повергло нас в глубокую скорбь», - написал он в соцсети Х.

О смерти Хатиба ранее заявили в Министерстве обороны Израиля. Министр разведки Ирана стал жертвой ночного удара ВВС ЦАХАЛ. Тель-Авив нанес его по нескольким важным и знаковым фигурам иранской политики.

В ту же ночь был убит секретарь Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани. Кроме того, командование КСИР сообщило о смерти главы иранского ополчения «Басидж» Голамрезы Солеймани. Это ветеран Ирано-иракской войны, фигура которого имела большое значение.

Ранее Государственный департамент США предложил вознаграждение до $10 млн за информацию о местонахождении нового верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи и девяти ключевых фигур, связанных с Корпусом стражей исламской революции. Из оставшихся в живых в список входят заместитель начальника штаба Али Хейджаи, бригадный генерал Эскандар Момени и генерал-майор Яхья Рахим Сафари.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
2
Броневики СВО. Часть 2
3
Российские буксиры. Часть 1
4
Военная приемка. 500-й выпуск
5
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
6
Оружие Египта
7
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
8
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
9
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
10
Военные инженеры Будды
