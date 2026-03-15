Пезешкиан: удары по энергетическим объектам Ирана затронут весь мир

Атаки американских и израильских войск на иранские энергетические объекты приведут к последствиям по всему миру. Об этом заявил президент республики Масуд Пезешкиан.

«(Атаки, - Прим.ред.) еще больше усложнят ситуацию и могут привести к последствиям, не поддающимся контролю, масштабы которых затронут весь мир», - написал он в социальной сети Х.

По информации агентства ISNA, Иран сбил беспилотники США и Израиля, стоимость которых варьируется от 500 миллионов до двух миллиардов долларов. Количество сбитых БПЛА – 119 единиц. Все сбиты дроны разного типа, среди которых: MQ-9, Lucas, Hermes 900, Hermes 450, Harop, Heron, Orbiter 4.

Кроме того, представитель армии Исламской Республики Мохаммад Акраминия заявил, что иранские вооруженные силы применят вооружение нового типа против Израиля и США. С его слов, «в ближайшие дни будет использовано оружие, которое ранее не применялось».

В ночь на среду, 18 марта, иранские вооруженные силы нанесли ракетный удар по Тель-Авиву. Также Иран сообщал об атаках ракетами и беспилотными аппаратами по районам Нехария, Бейт-Шемеш и Западный Иерусалим в Израиле. Кроме них, по базам США в Ираке, Кувейте, Саудовской Аравии и Бахрейне.