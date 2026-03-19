МИД РФ: Россия, Турция и КНР готовы содействовать урегулированию в Иране

В МИД подчеркнули, что разногласия между сторонами конфликта должны решаться политико-дипломатическими средствами.
Сергей Дьячкин 19-03-2026 23:17
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Россия, Китай, Турция наряду с другими государствами-единомышленниками готовы содействовать урегулированию конфликта на Ближнем Востоке. Такое заявление сделал МИД России.

В заявлении российского дипломатического ведомства также говорится о совместном поиске решений по имеющимся разногласиям между сторонами. Они должны решаться политико-дипломатическими средствами.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала ракетный удар Израиля по безоружным журналистам RT в Ливане. Она отметила, что на одежде съемочной группы имелись надписи «пресса». А в руках у них были только камеры и микрофоны. На площадке, по которой был нанесен удар, не было никаких военных объектов, добавила Захарова.

Глава МИД России Сергей Лавров назвал американо-израильские атаки на Иран абсолютно неспровоцированной агрессией, которая не могла остаться без реакции и ответа. Он заявил, что участники военной операции против Исламской Республики заблуждались, когда рассчитывали покорить эту страну в считанные часы и дни. При этом страдают мирные граждане стран Персидского залива, с сожалением констатировал Лавров. Глава российской дипломатии призвал стороны конфликта немедленно прекратить огонь, вернуться за стол переговоров и сделать все возможное, чтобы минимизировать наносимый гражданской инфраструктуре ущерб.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
2
Броневики СВО. Часть 2
3
Российские буксиры. Часть 1
4
Военная приемка. 500-й выпуск
5
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
6
Оружие Египта
7
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
8
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
9
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
10
Военные инженеры Будды
