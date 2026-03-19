МИД РФ: Россия, Турция и КНР готовы содействовать урегулированию в Иране

Россия, Китай, Турция наряду с другими государствами-единомышленниками готовы содействовать урегулированию конфликта на Ближнем Востоке. Такое заявление сделал МИД России.

В заявлении российского дипломатического ведомства также говорится о совместном поиске решений по имеющимся разногласиям между сторонами. Они должны решаться политико-дипломатическими средствами.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала ракетный удар Израиля по безоружным журналистам RT в Ливане. Она отметила, что на одежде съемочной группы имелись надписи «пресса». А в руках у них были только камеры и микрофоны. На площадке, по которой был нанесен удар, не было никаких военных объектов, добавила Захарова.

Глава МИД России Сергей Лавров назвал американо-израильские атаки на Иран абсолютно неспровоцированной агрессией, которая не могла остаться без реакции и ответа. Он заявил, что участники военной операции против Исламской Республики заблуждались, когда рассчитывали покорить эту страну в считанные часы и дни. При этом страдают мирные граждане стран Персидского залива, с сожалением констатировал Лавров. Глава российской дипломатии призвал стороны конфликта немедленно прекратить огонь, вернуться за стол переговоров и сделать все возможное, чтобы минимизировать наносимый гражданской инфраструктуре ущерб.