Лавров: США и Израиль заблуждались в быстрой победе над Ираном

Участники военной операции против Ирана заблуждались, когда рассчитывали покорить эту страну в считанные часы и дни. Так ход ближневосточного конфликта прокомментировал министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров. На пресс-конференции по итогам переговоров со своим кенийским коллегой Мусалией Мудавади он назвал американо-израильские атаки на Исламскую республику абсолютно неспровоцированной агрессией, которая не могла остаться без реакции и ответа.

«Если те, кто планировал удары по Ирану <...>что они за сутки, за несколько часов достигнут задачи полностью покорить себе это государство, то, наверное, они уже сейчас понимают, насколько они ошибались, насколько они заблуждались. И, конечно, Иран защищается», - сказал Лавров.

При этом страдают мирных граждане стран Персидского залива, с сожалением констатировал Лавров. Глава российской дипломатии призвал стороны конфликта немедленно прекратить огонь, вернуться за стол переговоров и сделать все возможное, чтобы минимизировать наносимый гражданской инфраструктуре ущерб.

Вашингтон и Тель-Авив начали операцию против Тегерана 28 февраля. Под ударом оказались военные и гражданские объекты на территории Ирана. Заявленные цели США - уничтожение ядерной программы Ирана и смена режима в стране. Ни одна из поставленных задач не достигнута и теперь в Штатах думают, как закончить конфликт. Такое мнение ранее высказал официальный представитель Корпуса стражей исламской революции, генерал-майор Али Мохаммад Наини. По его мнению, Вашингтон рассчитывал довести Иран до «политического распада», но просчитался.