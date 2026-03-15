Трамп заявил, что сказал Нетаньяху не атаковать месторождения Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что сказал израильскому премьеру Биньямину Нетаньяху не атаковать нефтяные и газовые месторождения Ирана. Об этом он сообщил журналистам в Белом доме.

«Да, я говорил с ним (Нетаньяху – Прим. ред.). Я сказал ему: "Не делай этого", - и он не будет этого делать», - прокомментировал Трамп.

С его слов, они с Нетаньяху «независимы» и «отлично ладят». Их действия скоординированы, заключил глава Белого дома.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац ранее заявил, что военное руководство получило полномочия на уничтожение высокопоставленных иранских чиновников без дополнительного согласования с политическими структурами страны. Министр пообещал «преследовать и ликвидировать их всех».

Во вторник Израиль объявил о ликвидации в Тегеране секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани и командира добровольческих сил «Басидж» Голамрезы Солеймани в результате израильской операции. Иран официально подтвердил их гибель.