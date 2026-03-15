МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Трамп заявил, что сказал Нетаньяху не атаковать месторождения Ирана

По словам главы Белого дома, он с израильским премьером «независимы» и «отлично ладят».
Дарья Ситникова 19-03-2026 22:03
© Фото: CNP/AdMedia, Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что сказал израильскому премьеру Биньямину Нетаньяху не атаковать нефтяные и газовые месторождения Ирана. Об этом он сообщил журналистам в Белом доме.

«Да, я говорил с ним (Нетаньяху – Прим. ред.). Я сказал ему: "Не делай этого", - и он не будет этого делать», - прокомментировал Трамп.

С его слов, они с Нетаньяху «независимы» и «отлично ладят». Их действия скоординированы, заключил глава Белого дома.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац ранее заявил, что военное руководство получило полномочия на уничтожение высокопоставленных иранских чиновников без дополнительного согласования с политическими структурами страны. Министр пообещал «преследовать и ликвидировать их всех».

Во вторник Израиль объявил о ликвидации в Тегеране секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани и командира добровольческих сил «Басидж» Голамрезы Солеймани в результате израильской операции. Иран официально подтвердил их гибель.

#сша #Трамп #Израиль #Иран #нетаньяху #месторождения
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 