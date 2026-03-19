Переход на новый уровень: чем запомнится третья неделя войны на Ближнем Востоке

Впервые за почти три недели конфликта взаимные удары в войне на Ближнем Востоке перешли на новый уровень. Так, в ночь на 19 марта Иран атаковал один из крупнейших в мире комплексов по производству СПГ в Катаре. В минобороны страны сообщили, что Тегеран выпустил пять баллистических ракет. Одна из них попала в предприятие, которое обеспечивает примерно 20% мировых поставок СПГ. Известно, что весь персонал эвакуирован, а также как минимум одна из установок выведена из строя.

Под огнем оказалась и промышленность Саудовской Аравии. СМИ сообщают, что иранские ракеты ударили по нефтеперерабатывающему заводу в городе Янбу на берегу Красного моря. Там же расположен и крупнейший нефтеналивной порт. Вашингтон делал большие ставки на этот объект. В условиях закрытого Ормузского пролива, это единственный альтернативный морской маршрут для вывоза энергоресурсов.

Столь жесткие атаки по энергосистеме стран Персидского залива в Тегеране назвали ответом за нанесенные ранее удары по объектам нефтегазовой промышленности страны. На фоне происходящего стоимость одного барреля нефти превысила 118$. Для сравнения: вчера днем тот же баррель стоил чуть больше 100$, а до начала конфликта - 70$. Американский лидер Дональд Трамп попытался сгладить углы и заявил, что Соединенные Штаты не причастны к ударам по энергетике Ирана.

Вот только издание Axios со ссылкой на источники сообщает, что глава Белого дома был осведомлен о планах Израиля, более того, он их одобрил. Эксперты предполагают, что Трамп не рассчитывал на столь резкий ответ со стороны Тегерана. Но стоимость нефти и газа растет не только из-за ударов. Ормузский пролив сейчас фактически перекрыт. До войны по нему ежедневно проходило больше сотни судов и почти все они доставляли энергоресурсы. Вашингтон пытается решить проблему самостоятельно и наносит удары по военным целям Тегерана. Но эти действия не решают основную проблему - ключевая судоходная артерия Ближнего Востока по-прежнему заблокирована.

После того, как США начали боевые действия на Ближнем Востоке, многие американцы разочаровались в политике Трампа. Особенно, если учесть, что во время своей предвыборной кампании он обещал не развязывать новые конфликты, а завершить действующие.

Война на Ближнем Востоке только набирает обороты. Ранее Reuters, со ссылкой на чиновников из Белого дома, сообщало, что Трамп рассматривает возможность начала наземной операции и готовит войска. Министр войны США Пит Хегсет подтвердил эту информацию и анонсировал самую масштабную серию ударов по Ирану.