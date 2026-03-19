Эксперт оценил опасность для США в случае наземного вторжения в Иране

США, начав военную операцию на территории Ирана, не рассчитывали, что это настолько затянется, и они не рассчитывали на молниеносный ответ Исламской Республики. Ни одно государство до сих пор не отвечало американцам так жестко, что для Вашингтона стало большим ударом. Такое мнение выразил президент Центра ближневосточных исследований, приглашенный преподаватель НИУ ВШЭ Мурад Садыгзаде в эфире программы «Сегодня утром» на «Звезде».

«Трампу (президент США Дональд Трамп. - Прим. ред.) нужно было что-то показывать своему населению, электорату. И он не смог это все объяснить. Уже говорится о возможном наземном вторжении, но это гибель для американцев», - сказал эксперт.

Садыгзаде напомнил о затяжном вооруженном конфликте в Ираке в 2003 году, когда США и союзники вторглись в страну с целью свергнуть правительство Саддама Хусейна. В рамках той продолжительной операции почти 70% американского населения поддержали Белый дом. Это было обусловлено комплексом причин, главной из которых стало ощущение угрозы после терактов в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года. Кроме того, проводилась активная информационная кампания администрации Джорджа Буша-младшего.

То, что сегодня происходит в Иране, отличается от событий в Ираке, продолжил эксперт. Он отметил, что тогда Соединенные Штаты обуславливали свои действия тем, что Саддам Хусейн и его правительство поддерживают ядерные базы, разрабатывают химическое оружие и так далее. Но в итоге всего этого не оказалось. И сейчас в Иране история повторяется, но, по опыту Ирака, Исламская Республика выбрала совершенную другую стратегию, считает Садыгзаде.

В Иране непростая идеология, отметил он. Персидской государственности почти 3 000 лет, это определенная традиция политического устройства. Кроме того, это идеология с точки зрения шиизма. В этом контексте у США нет шансов легко и быстро реализовать свои цели, Иран сопротивляется и будет это делать до последнего. Тем более что огромное количество погибших иранцев, в том числе детей, консолидировало общество, заключил эксперт.

Напомним, что конфликт в Иране привел к нефтяному и газовому коллапсу в мире. На фоне военных действий стоимость автомобильного топлива в США достигла самых высоких показателей с 2023 года. По мнению экспертов, если конфликт в зоне Персидского залива не перейдет в стадию деэскалации в ближайшие недели, то повышение цен на топливо на американских заправках продолжится.