Соседние магазины оцепили после взрыва в здании банка в Москве

Полиция оцепила магазины по соседству с банком в Москве, в котором прогремел взрыв. У ограждений дежурят сотрудники Росгвардии и полиции. К месту взрыва никого не подпускают, внутри помещения банка работает следственно-оперативная группа.

Инцидент произошел менее часа назад на северо-востоке столицы на улице Менжинского. По словам очевидцев, незадолго до взрыва из здания банка выбежал неизвестный. Спустя несколько минут в МВД сообщили о его задержании.

«Мои столичные коллеги задержали мужчину, совершившего противоправные действия в помещении банка на улице Менжинского», - написала официальный представитель ведомства Ирина Волк в своем Telegram-аккаунте.

Сейчас силовики выясняют все обстоятельства случившегося. Похожий случай произошел 7 марта в подмосковном Долгопрудном. Тогда 16-летний подросток принес в банк канистру с бензином и поджег помещение с банкоматами. Как выяснилось позже, его действиями руководили по телефону.

Что стало причиной взрыва на северо-востоке Москвы, предстоит выяснить оперативникам. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Сумма ущерба выясняется.