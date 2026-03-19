На северо-востоке Москвы произошел взрыв в банке

В банке на северо-востоке Москвы прогремел взрыв. По предварительной информации, инцидент произошел на улице Менжинского. Очевидцы сообщают, что незадолго до взрыва из здания банка выбежал неизвестный.

Аналогичное ЧП произошло седьмого марта в подмосковном Долгопрудном. Тогда 16-летний подросток принес в банк канистру с горючим, облил банкомат и поджег его. Ударной волной выбило входные двери, помещение с платежными терминалами выгорело.

Позже выяснилось, что юноша действовал по указке неизвестных кураторов, которые позвонили ему на телефон. Областная прокуратура взяла расследование дела под свой контроль. Отрабатываются все возможные версии. В случае с Долгопрудным обошлось без пострадавших.

Подробности случившегося на Менжинского пока не известны, информации о пострадавших и нанесенном ущербе также не поступало. Сейчас на месте работают представители экстренных служб, территория оцеплена. К этой минуте известно, что подозреваемого задержали. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.