Орбан перед саммитом ЕС заявил, что не изменил позиций по Украине

Власти Венгрии не изменили свою позицию и будут блокировать выделение киевскому режиму «военного кредита» в €90 млрд на ближайшем саммите Евросоюза. Об этом премьер-министр страны Виктор Орбан заявил по итогам заседания кабмина. Он заверил, что диалог на эту тему невозможен, пока Киев не возобновит поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба».

«Мы едем в Брюссель, где нам предстоит вести ожесточенную борьбу, потому что европейцы хотят предоставить украинцам кредит в размере 90 млрд евро, с чем мы не согласимся до тех пор, пока не получим то, что нам причитается», - сказал Орбан в видеообращении, которое транслировали венгерские телеканалы.

Комментируя обещания Владимира Зеленского восстановить транзит, Орбан заявил, что «сыт ими по горло». Обещаниями не отапливают дома и не заправляют автомобили, напомнил венгерский политик. Напомним, общеевропейский саммит состоится в Брюсселе завтра, 19 марта.

О том, что Украине на этом саммите ничего не светит, недвусмысленно дал понять и премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Ранее он сообщил, что Братислава заблокирует любые попытки Еврокомиссии предложить Киеву облегченные условия по вступлению в ЕС. Причина та же - закрытый вентиль экспортного нефтепровода. При этом Фицо не против вступления Украины в ЕС как такового, но только на общих основаниях.