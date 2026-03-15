Пекин шокировали заявления Израиля об убийстве иранских чиновников

В МИД КНР осудили убийства иранских государственных деятелей и атаки на гражданские объекты.
Владимир Рубанов 19-03-2026 13:35
© Фото: Johannes Neudecker, dpa, Global Look Press

Пекин шокировали заявления израильского министра обороны Исраэля Каца о том, что армия получила разрешение на убийство иранских чиновников без согласования с политическим руководством страны. Об этом сообщил на брифинге в четверг официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Линь Цзянь, пишет РИА Новости.

Линь Цзянь подчеркнул, что Китай решительно осуждает применение силы в международных отношениях и считает убийства иранских государственных деятелей и атаки на гражданские объекты особенно неприемлемыми. Он призвал все стороны к немедленному прекращению военных действий, чтобы избежать дальнейшего ухудшения ситуации в регионе.

Ранее Исраэль Кац заявил, что армия Израиля имеет полномочия рассматривать любого высокопоставленного иранского чиновника как цель для ликвидации. Во вторник Израиль заявил об убийстве секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани и командира добровольческих сил «Басидж» Голамреза Солеймани в результате удара по Тегерану. Иран официально подтвердил эти сведения.

Москва решительно осуждает любые действия, которые могут причинить вред здоровью высокопоставленных лиц Ирана, а тем более привести к их гибели. Об этом заявил в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

#Китай #в стране и мире #Ближний Восток #мид #Израиль #Иран #военная операция #Линь Цзянь
