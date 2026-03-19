Главком ВМФ РФ: подводники играют ведущую роль в стратегическом сдерживании

Подводные силы ВМФ РФ в борьбе за Арктику играют ведущую роль в стратегическом сдерживании. С таким заявлением выступил главком Военно-Морского флота адмирал Александр Моисеев.

Он поздравил моряков со 120­-летием подводных сил России. Главнокомандующий подчеркнул, что в условиях непростой геополитической обстановки, когда усиливается борьбы за господство в Арктике и Мировом океане, подводные силы играют ведущую роль. Они обеспечивают глобальную безопасность в мире.

Моисеев заявил, что применение атомных подлодок в арктических районах, пуски ракет из подводного положения и из-подо льда, достижение полюса, маневры и переходы атомных подлодок с Кольского полуострова на Камчатку подо льдами Арктики и через Атлантический, Индийский и Тихий океаны не сравнить ни с одним из видов человеческой деятельности. Причем не только на Земле, но и в космосе.

Адмирал отметил, что создание современного подводного атомного флота - это крупнейшее научно-техническое достижение. Это коллективный подвиг ученых и кораблестроителей, инженеров и рабочих и, конечно, самих военных моряков­-подводников.

19 марта в филиале Музея Победы - Музее Г.О.Р.А. - отметят сразу две знаменательные даты в истории ВМФ: 30-ю годовщину учреждения Дня моряка-подводника и 120-летие создания подводного флота России. Гостей культурной площадки ждет эксклюзивная экскурсия, кинопоказ, мастер-классы и встреча с ветераном-подводником.

Ранее сообщалось, как главнокомандующий ВМФ оценил новейшие разработки в области робототехники и подводного инженерного дела. Это произошло в Санкт-Петербурге, где проходил форум «Люди Моря». В его рамках были представлены телеуправляемые подводные аппараты, а также безэкипажные катера. Также на площадке была представлена геоинформационная система «Океан». На портале хранятся данные о морских экспедициях и затонувших судах. Отмечено, что Моисееву также подарили один из фрагментов первой советской дизель-электрической подводной лодки, поднятый в ходе экспедиции.