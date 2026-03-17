Лавров и Фидан обсудили защиту газопроводов от атак Киева

Главы МИД России и Турции обсудили двусторонние отношения Москвы и Анкары, а также ситуацию вокруг Ирана.
Ян Брацкий 17-03-2026 18:58
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров предупредил своего турецкого коллегу Хакана Фидана о непрекращающихся попытках киевского режима нанести ущерб газовой инфраструктуре трубопроводов «Голубой поток» и «Турецкий поток». Подробности состоявшегося телефонного разговора приводит МИД России.

«В свете непрекращающихся попыток киевского режима нанести ущерб инфраструктуре газопроводов "Голубой" и "Турецкий поток" особое внимание было привлечено к безусловной важности обеспечения комплексной безопасности трубопроводов», - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Министры также обменялись мнениями по поводу ситуации вокруг Ирана. Лавров напомнил принципиальную позицию Москвы в пользу немедленной деэскалации и решения всех вопросов политико-дипломатическим путем. Стороны выразили готовность всячески содействовать этому. Лавров и Фидан условились продолжать конструктивные контакты на всех уровнях.

О рисках теракта на ведущих в Турцию трубопроводах ранее предупредил президент Владимир Путин. Он заявил, что у наших спецслужб есть информация о планируемых атаках Киева на экспортные газопроводы. Действовать Украина планирует по аналогии с «Северными потоками» и при поддержке спецслужб некоторых западных стран, уточнил Путин.

