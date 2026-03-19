Цена нефти марки Brent превысила $110 за баррель

Стоимость нефти марки Brent превысила отметку в 110 долларов за баррель впервые с девятого марта этого года в ходе торгов на лондонской бирже ICE. Об этом следует из данных торгов.

По состоянию на 18 марта в 23:10 по московскому времени цена нефти достигла уровня 110,26 доллара за баррель. Тем самым она увеличилась на 6,53%, пишет RT.

К 23:15 по мск 18 марта рост ускорился. Стоимость Brent составила 110,71 доллара за баррель, что соответствует увеличению на 6,97%.

Ранее стало известно, что стоимость одного барреля нефти марки Brent может вырасти до $120 лишь в случае дальнейшей эскалации конфликта в Иране. По словам аналитика Александр Шнейдермана, в пользу снижения цен говорят заявления президента США Дональда Трампа о скором окончании конфликта.

В то же время цена продолжает удерживаться на высоком уровне, так как по-прежнему присутствует ряд факторов, способствовавший ее повышению. В Иране заявили, что именно Тегеран определит конец войны, и что «ни литра нефти из региона не уйдет, если атаки продолжатся».