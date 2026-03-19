Путин подписал указ о награждении победителей Паралимпиады

Ян Брацкий 19-03-2026 11:01
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Президент Владимир Путин наградил орденом Дружбы российских спортсменов - участников Паралимпиады 2026 года в Италии. Соответствующий указ подписан главой государства. Высоких наград также удостоены тренеры нашей сборной. Награждены Анастасия Багиян, Алексей Бугаев, Варвара Ворончихина, Иван Голубков и Сергей Синякин.

«За высокие спортивные достижения, волю к победе, стойкость и целеустремленность, проявленные на XIV Паралимпийских играх 2026 года в Итальянской Республике», - говорится в тексте указа.

Российская паралимпийская сборная на прошедших в Италии Играх сумела войти в тройку лидеров по общему количеству медалей. И это несмотря на то, что выступали россияне вшестером. Атлеты сумели добыть восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые медали. Ставшие лидерами китайцы, например, привезли в Италию 70 человек, занявшие второе место американцы - 68 спортсменов.

Об итогах Паралимпиады накануне президенту доложил министр спорта РФ Михаил Дегтярев. По словам главы ведомства, мировая спортивная общественность испытала шок от выступления россиян. Впервые за последние 12 лет над трибунами развевался триколор, звучал государственный гимн.

Встречали паралимпийцев как героев. В аэропорту высадился целый десант - родные и близкие, друзья, болельщики, журналисты. От такого приема спортсмены даже немного растерялись. По их словам, они не могли подвести страну и поэтому отдавали все силы в борьбе за каждую медаль.

#Спорт #Путин #награждение #Кремль #паралимпиада #Орден Дружбы
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
2
Броневики СВО. Часть 2
3
Российские буксиры. Часть 1
4
Военная приемка. 500-й выпуск
5
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
6
Оружие Египта
7
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
8
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
9
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
10
Военные инженеры Будды
