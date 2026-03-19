Минфин США признал, что госдолг страны превысил $39 трлн

В Минфине США признали, что госдолг страны впервые в истории превысил отметку в 39 триллионов долларов. Это следует из официальных данных министерства финансов.

Теперь на каждого жителя Соединенных Штатов приходится по $114,1 тысяч - это рекордный показатель. Если динамика не изменится, в течение следующих десяти лет американский госдолг вырастет примерно до 120% ВВП.

Это означает, что задолженность правительства превысит годовой объем экономики всей страны, пишет ТАСС. Уже сейчас официальный Вашингтон тратит на выплату процентов по госдолгу $970 млрд. Это больше, чем на военную сферу, на которой США, как известно, не экономят.

Это приводит к тому, что власти недофинансируют инфраструктурные проекты, медицину, образование и социальные программы. Также инвесторы начнут рассматривать долг США как рискованный. Из-за этого в рост пойдут процентные ставки, что неизбежно ударит по бизнесу и рынку инвестиций, полагают эксперты.

Прогнозы руководства МВФ еще более мрачные. Его директор Кристалина Георгиева предупредила, что к 2029 году госдолг США превысит объемы мировой экономики. Эти данные она назвала отрезвляющей реальностью. Такое развитие событий, по ее мнению, не оставит мировым правительствам пространства для маневров и реакций на удары по экономике.