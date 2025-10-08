МВФ: глобальный госдолг превысит объемы мировой экономики в 2029 году

Глобальный госдолг превысит объемы мировой экономики в 2029 году. Таким прогнозом поделилась глава МВФ Кристалина Георгиева.

«Позвольте мне теперь перейти к фискальным вопросам, начав с отрезвляющей реальности: согласно прогнозам, глобальный государственный долг к 2029 году превысит 100% ВВП», - сказала она в ходе своего выступления, трансляция которого велась в YouTube.

По словам Георгиевой, сложившаяся ситуация приведет в конечном счете к росту процентов. Кроме того, рост госдолга оказывает давление на стоимость займов и ограничивает другие расходы. Также такой сценарий дает правительствам все меньше возможностей реагировать на удары по экономике.

Ранее Георгиева призвала власти США обратить внимание на рост госдолга в стране. Она назвала американскую экономику одной из основ финансовой стабильности во всем мире.