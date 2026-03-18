Госдолг США впервые в истории превысил $39 трлн

Государственный долг США впервые в истории превысил $39 трлн. Об этом свидетельствуют данные американского Минфина. Теперь на каждого жителя Штатов приходится по $114,1 тыс - это рекордный показатель. Если так пойдет и дальше, то в течение следующего десятилетия госдолг США вырастет примерно до 120% ВВП.

Это значит, что задолженность федерального правительства превысит годовой объем экономики всей страны, пишет ТАСС. Уже сейчас официальный Вашингтон тратит на выплату процентов по госдолгу $970 млрд. Это больше, чем на военную сферу, на которой США, как известно, не экономят.

Это приводит к тому, что власти недофинансируют инфраструктурные проекты, медицину, образование и социальные программы. Также существует риск того, что инвесторы начнут рассматривать долг США как рискованный. Из-за этого в рост пойдут процентные ставки, что неизбежно ударит по бизнесу и рынку инвестиций, полагают эксперты.

У руководства Международного валютного фонда прогнозы еще мрачнее. Ранее его директор Кристалина Георгиева предупредила, что к 2029 году госдолг США превысит объемы мировой экономики. Эти данные она назвала отрезвляющей реальностью. Такой сценарий, по ее мнению, не оставит мировым правительствам пространства для маневров и реакций на удары по экономике.