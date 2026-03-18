МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Госдолг США впервые в истории превысил $39 трлн

Официальный Вашингтон тратит на выплату процентов по госдолгу $970 млрд.
Ян Брацкий 18-03-2026 12:30
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press

Государственный долг США впервые в истории превысил $39 трлн. Об этом свидетельствуют данные американского Минфина. Теперь на каждого жителя Штатов приходится по $114,1 тыс - это рекордный показатель. Если так пойдет и дальше, то в течение следующего десятилетия госдолг США вырастет примерно до 120% ВВП.

Это значит, что задолженность федерального правительства превысит годовой объем экономики всей страны, пишет ТАСС. Уже сейчас официальный Вашингтон тратит на выплату процентов по госдолгу $970 млрд. Это больше, чем на военную сферу, на которой США, как известно, не экономят.

Это приводит к тому, что власти недофинансируют инфраструктурные проекты, медицину, образование и социальные программы. Также существует риск того, что инвесторы начнут рассматривать долг США как рискованный. Из-за этого в рост пойдут процентные ставки, что неизбежно ударит по бизнесу и рынку инвестиций, полагают эксперты.

У руководства Международного валютного фонда прогнозы еще мрачнее. Ранее его директор Кристалина Георгиева предупредила, что к 2029 году госдолг США превысит объемы мировой экономики. Эти данные она назвала отрезвляющей реальностью. Такой сценарий, по ее мнению, не оставит мировым правительствам пространства для маневров и реакций на удары по экономике.

#Экономика #в стране и мире #сша #Госдолг #МВФ
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 