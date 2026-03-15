Рубио назвал фейком статью о том, что США хотят отстранить Диас-Канеля

Госсекретарь США Марко Рубио опроверг сообщения о планах Вашингтона отстранить от власти президента Кубы Мигеля Диас-Канеля без изменения политической системы страны. Об этом писала New York Times.

Рубио заявил на своей странице в социальной сети X, что такие публикации основаны на ложной информации от ненадежных источников. Он добавил, что американские СМИ продолжают использовать фейковые данные и выдавать их за достоверные.

Согласно статье New York Times, США якобы хотят добиться отставки Диас-Канеля на переговорах с кубинскими властями. По информации издания, Вашингтон считает, что это позволит провести экономические реформы и расширить возможности для американского бизнеса на Кубе.

Дональд Трамп 17 марта объявил, что может делать в отношении Кубы что захочет, но не раскрыл деталей. Президент США сказал, что верит, что ему «выпадет честь захватить Кубу в какой-либо форме».

Диас-Канель 13 марта сообщил о переговорах с Вашингтоном, направленных на решение двусторонних разногласий. Президент Кубы отметил, что целью диалога является выявление проблем и поиск путей их решения, а также определение готовности обеих сторон к сотрудничеству на благо народов двух стран. Гавана выразила готовность вести переговоры на основе равенства и уважения к политическим системам и суверенитету.

При наихудшем сценарии Куба даст решительный отпор любому агрессору, заявил позже Диас-Канель. Он отметил, что США угрожают Кубе, планируют свергнуть конституционный строй, захватить ресурсы и экономику страны.