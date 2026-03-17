NYT: США запланировали отстранение от власти президента Кубы

США в целях достижения «значимого прогресса в переговорах» с Кубой намерены добиться отстранения от власти ее президента Мигеля Диас-Канеля. Такую информацию обнародовала The New York Times.

«Американцы дали понять кубинским переговорщикам, что президент должен уйти», - говорится в материале газеты.

При этом, по информации источников, дальнейшие шаги Вашингтон планирует оставить «на усмотрение кубинцев». Как объясняет издание, смещение главы Кубы позволило бы осуществить «структурные экономические изменения» в стране. При этом уточняется, что Соединенные Штаты пока не добиваются каких-либо мер против семьи Кастро.

В январе газета The Wall Street Journal сообщала, что администрация президента США Дональда Трампа ищет влиятельных лиц в Гаване, которые могли бы помочь главе Белого дома свергнуть коммунистический режим до конца года. По словам источников, администрация Трампа оценила экономику Кубы как находящуюся «на грани краха». По их мнению, правительство никогда не было таким хрупким после потери «покровителя в лице Мадуро».

В феврале на острове вступил в острую фазу топливный и энергетический кризис. Это привело к неконтролируемому росту цен. Об этом рассказали «Звезде» прибывшие с острова туристы. Они отмечали, что даже в столичном регионе электричества не было по 17 часов в сутки. Местные таксисты отказывались от дальних поездок, а за короткие брали втридорога из-за острой нехватки топлива. Автовладельцам часами приходилось ждать подвоза горючего.

Президент России Владимир Путин на встрече с главой МИД Кубы Бруно Родригесом Паррильей выразил солидарность с Кубой и подчеркнул, что наша страна считает неприемлемыми новые ограничительные меры США в отношении Гаваны. До этого с кубинским министром встретился Сергей Лавров. Он заявил, что Москва призывает Соединенные Штаты воздержаться от планов военно-морской блокады Кубы. Кроме того, как подчеркнул министр, Россия отвергает надуманные обвинения в адрес Москвы, Гаваны и в адрес их сотрудничества, якобы создающего угрозу интересам США.