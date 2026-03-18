Axios: Израиль ударил по иранским ракетным катерам в Каспийском море

Израиль нанес удары по иранским ракетным катерам в Каспийском море. Об этом сообщил журналист портала Axios Барак Равид, ссылаясь на израильского чиновника.

Известно, что повреждения получили более пяти судов. На данный момент последствия неизвестны.

Израильские военные ранее попытались ликвидировать главу иранской разведки Исмаила Хатиба. По имеющейся информации, удар нанесли ночью.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан выразил соболезнования в связи со смертью секретаря Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани. Глава государства заявил, что за террористическую агрессию последует суровое возмездие.