Axios: Израиль ударил по иранским ракетным катерам в Каспийском море

Более пяти судов получили повреждения.
Дарья Ситникова 18-03-2026 23:29
© Фото: Iranian Army Office, Keystone Press Agency, Global Look Press

Израиль нанес удары по иранским ракетным катерам в Каспийском море. Об этом сообщил журналист портала Axios Барак Равид, ссылаясь на израильского чиновника.

«Израиль нанес удары по иранским ракетным катерам в Каспийском море», - написал он в социальной сети Х.

Известно, что повреждения получили более пяти судов. На данный момент последствия неизвестны.

Израильские военные ранее попытались ликвидировать главу иранской разведки Исмаила Хатиба. По имеющейся информации, удар нанесли ночью.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан выразил соболезнования в связи со смертью секретаря Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани. Глава государства заявил, что за террористическую агрессию последует суровое возмездие.

#Израиль #Иран #Каспийское море #удар #Ракетные катера
