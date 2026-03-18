Израильские военные попытались ликвидировать главу иранской разведки Исмаила Хатиба. Результаты атаки пока уточняются, сообщает РИА Новости со ссылкой на 12-й канал израильского телевидения. По его данным, удар нанесли ночью.

Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан выразил соболезнования в связи со смертью секретаря Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани. Он пообещал суровое наказание виновным. Глава государства заявил, что за террористическую агрессию последует суровое возмездие.

Кроме того, Корпус стражей исламской революции сообщил о гибели командира иранского ополчения «Басидж» Голамрезы Солеймани в результате американо-израильского удара. В заявлении КСИР говорится, что он был опытным военным и сыграл важную роль в Ирано-иракской войне.

При этом Иран не намерен сдаваться и готов к продолжению борьбы, несмотря на гибель верховного лидера Али Хаменеи. К такому выводу пришло посольство США в Иерусалиме со ссылкой на данные из Израиля, пишет The Washington Post. По информации Госдепартамента, израильские официальные лица проинформировали американских дипломатов, что в случае возобновления протестов в Иране их подавление будет жестким, поскольку Корпус стражей исламской революции (КСИР) обладает значительным преимуществом.