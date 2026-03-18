МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Израильские военные попытались ликвидировать главу иранской разведки

Удар нанесли ночью, результат пока неизвестен.
Владимир Рубанов 18-03-2026 13:03
© Фото: Israel Defense Forces, Keystone Press Agency, Global Look Press

Израильские военные попытались ликвидировать главу иранской разведки Исмаила Хатиба. Результаты атаки пока уточняются, сообщает РИА Новости со ссылкой на 12-й канал израильского телевидения. По его данным, удар нанесли ночью.

Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан выразил соболезнования в связи со смертью секретаря Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани. Он пообещал суровое наказание виновным. Глава государства заявил, что за террористическую агрессию последует суровое возмездие.

Кроме того, Корпус стражей исламской революции сообщил о гибели командира иранского ополчения «Басидж» Голамрезы Солеймани в результате американо-израильского удара. В заявлении КСИР говорится, что он был опытным военным и сыграл важную роль в Ирано-иракской войне.

При этом Иран не намерен сдаваться и готов к продолжению борьбы, несмотря на гибель верховного лидера Али Хаменеи. К такому выводу пришло посольство США в Иерусалиме со ссылкой на данные из Израиля, пишет The Washington Post. По информации Госдепартамента, израильские официальные лица проинформировали американских дипломатов, что в случае возобновления протестов в Иране их подавление будет жестким, поскольку Корпус стражей исламской революции (КСИР) обладает значительным преимуществом.

#разведка #Ближний Восток #Израиль #Иран #военная операция #Исмаил Хатиб
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
2
Броневики СВО. Часть 2
3
Российские буксиры. Часть 1
4
Военная приемка. 500-й выпуск
5
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
6
Оружие Египта
7
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
8
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
9
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
10
Военные инженеры Будды
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 