Фицо потребовал замены Каллас на посту главы евродипломатии

Премьер Словакии считает, что в Еврокомиссии должен быть хоть кто-то, кто будет вести переговоры.
Виктория Бокий 18-03-2026 22:26
© Фото: Alexis Sciard, Keystone Press Agency, Globallookpress

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Каю Каллас на посту главы евродипломатии необходимо заменить. Это предложение он озвучил в ходе встречи с депутатами парламентского комитета по европейским делам.

Говоря об этом, Фицо подчеркнул, что решительно требует замены Каи Каллас. Он считает, что если она покинет свой пост, то в Европейской комиссии будут «большие сдвиги».

«Это (отставка Каллас. – Прим. ред.) будет означать довольно большие сдвиги в рамках Европейской комиссии, но каждый понимает, что, если мы хотим быть игроками, то у нас должен быть кто-то, кто будет вести переговоры», - сказал словацкий премьер.

Ранее глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев сравнил Каллас и фон дер Ляйен с миньонами. Он пошутил, что русофобам из ЕС придется умолять Россию о поставках нефти, газа и удобрений. В своей публикации в соцсети X он прикрепил картинку с персонажами мультфильма «Гадкий Я» с жалостливыми и просительными выражениями на лицах.

Кроме того, председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен, глава дипломатии ЕС Кая Каллас и генсек НАТО Марк Рютте - худшие представители европейского и евро-атлантического руководства за последние десятилетия. К такому выводу пришла газета El Pais.

#Европа #Роберт Фицо #Еврокомиссия #словакия #кая каллас #Евродипломатия
