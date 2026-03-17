Фон дер Ляйен, Каллас и Рютте возглавили политический антирейтинг El Pais

Европейских политиков и генсека НАТО издание обвинило в произраильской позиции, антироссийских настроениях и неспособности выстроить равные отношения с США.
Ян Брацкий 17-03-2026 15:00
© Фото: Philipp von Ditfurth, dpa, Global Look Press

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте являются худшими представителями европейского и евро-атлантического руководства за последние десятилетия. К такому выводу пришли обозреватели испанской газеты El Pais. По их версии, свидетельств тому множество. Начиная с позиции ЕС по ситуации в секторе Газа и заканчивая провальными переговорами Брюсселя с президентом США Дональдом Трампом.

«Склонность брюссельской верхушки наступать на гигантские "банановые кожуры" в итоге затронула и Каллас, чья навязчивая мысль о России сказывается на ее позициях по другим вопросам повестки», - считает издание.

По мнению журналистов, Марк Рютте - безграничный льстец, что он неоднократно демонстрировал при общении с главой Белого дома. Что касается фон дер Ляйен, то она, по мнению газеты, занимает слишком произраильскую позицию, что уже приводило к серьезным ошибкам.

Схожие оценки ранее высказывал глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента России по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Урсулу фон дер Ляйен он назвал убийцей европейской экономики. Экономическую и энергетическую политику председателя Еврокомиссии также раскритиковал известный американский экономист Джеффри Сакс.

#НАТО #ЕС #Урсула фон дер Ляйен #кая каллас #Марк Рютте
