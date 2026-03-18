Сегодня стали известны подробности взятия под контроль сел Червоная Заря и Бобылевка в Сумской области. Артиллерия и штурмовые группы слаженно сработали, в итоге ВСУ пришлось быстро отступать, бросая технику.

Червоная Заря – село в Глуховском районе Сумской области. Населенный пункт отделен от Курской области рекой Клевень, а Бобылевка, освобожденная ранее бойцами группировки «Север», находится немного западнее.

Взятие под контроль обоих населенных пунктов - важный этап в расширении буферной зоны: именно оттуда, по данным нашей разведки, украинские боевики регулярно обстреливали мирных жителей Курского приграничья. Штурмовики 80 отдельной мотострелковой бригады освобождали Червоную Зарю и Бобылевку.

Во время штурма Червоной Зари артиллерия и дроноводы группировки «Север» сначала подавили противника на флангах. После этого малые группы бойцов ударили «в лоб» украинской обороны.

На момент начала нашего наката село представляло из себя несколько улиц с полуразрушенными домами, окруженными лесополосами. Используя все возможные способы маскировки, штурмовики группировки «Север» добились эффекта неожиданности: сидящие в подвалах украинские боевики до последнего не знали, что наши бойцы уже совсем близко.

Заходили штурмовики в туманную погоду. Но в ней есть не только плюсы, но и минусы: густой и вязкий воздух очень хорошо распространяет любой шум. Поэтому у бойцов есть железное правило: во время движения по маршруту общаться только жестами, а в непосредственной близости от противника вся коммуникация вообще только взглядами.

Штурмовики работают по тройкам. Они делятся перед началом наката на группы и начинают движение к позициям противника одновременно с разных сторон. На протяжении всего штурма связь поддерживается и между командирами групп, и с командным пунктом.

Смысл распределения по группам и незаметного просачивания вплотную к позициям врага простой: нужно как можно сильнее зажать противника на занятых им точках и не оставить путей отступления. Координация с воздуха, заранее проведенная разведка и внезапность захода штурмовиков позволили не только вынудить противника экстренно отступать, но и помогли точечно ликвидировать огневые рубежи ничего не подозревающего врага.

Бойцы 80 отдельной мотострелковой бригады уже готовятся к новым боевым задачам. Буквально накануне в Минобороны сообщили о переходе под контроль группировки войск «Север» еще одного населенного пункта в Сумской области – села Сопычь. В сутки российские бойцы продвигаются на этом направлении в среднем на несколько сотен метров вперед, пронизывая оборону противника и заставляя его отступать все дальше от границы Курской области.