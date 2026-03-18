Патрушев рассказал о мерах по защите торгового флота России

Россия разрабатывает и реализует комплекс мероприятий по обеспечению безопасности судоходства.
Ян Брацкий 18-03-2026 18:56
© Фото: Jens Büttner, dpa, Global Look Press

Россия реализует комплекс необходимых мер по защите гражданских судов, в том числе их конвоирование силами Военно-морского флота. Об этом сообщил помощник президента, председатель Морской коллегии Николай Патрушев. Это вызвано постоянно растущими рисками террористических и диверсионных угроз, пояснил он.

«Против флота, перевозящего грузы из российских портов, действительно развернута беспрецедентная кампания. В этой связи нами разработан и реализуется целый комплекс мероприятий обеспечения безопасности судоходства. Предусматриваются меры по конвоированию торгового флота кораблями ВМФ», - заявил Патрушев в интервью газете «Коммерсантъ».

Председатель Морской коллегии напомнил о недавнем случае в акватории Средиземного моря, где украинский безэкипажный катер атаковал российский газовоз. Судно следовало под российским флагом с грузом СПГ из Мурманска. В результате атаки танкер загорелся, а его экипаж пришлось срочно эвакуировать подоспевшим спасателям. Действия киевского режима Патрушев назвал морским пиратством при попустительстве стран Евросоюза.

Схожие оценки действиям украинской стороны ранее высказал президент Владимир Путин. По его мнению, Киев усугубляет и без того непростую ситуацию на международных энергетических рынках. Подобные атаки агрессивны и очень опасны, напомнил глава российского государства.

Также он упомянул об имеющихся данных о подготовке Украиной терактов на газопроводах «Голубой поток» и «Турецкий поток». Недавно глава МИД России Сергей Лавров обсудил со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом меры по защите экспортных трубопроводов.

