Эрдоган предрек Ближнему Востоку катастрофу из-за действий Израиля

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Ближнему Востоку грозит катастрофа из-за действий Израиля. Свое заявление турецкий лидер сделал во вторник в ходе ифтара (вечерний прием пищи во время месяца Рамадан) с журналистами.

«Обретя власть и считая себя выше других, шаг за шагом втягивает наш регион в катастрофу», - цитирует Life.ru слова Эрдогана об Израиле.

Президент Турции отметил, что атаки ЦАХАЛ на Газу, Йемен, Ливан и Иран не относятся к обеспечению безопасности. Эрдоган призвал не поддаваться на навязываемую извне повестку и донести до мирового сообщества всю правду о происходящем.

Ранее сообщалось, что глава центра национальной разведки США по борьбе с терроризмом Джо Кент ушел в отставку из-за несогласия с проводимой военной операцией против Ирана. Он заявил, что Иран не представлял непосредственной угрозы Америке, и война была начата под давлением Израиля и его влиятельного лобби в США. Это стало первой громкой отставкой в окружении американского президента Дональда Трампа.

Источники утверждают, что окружение Трампа оказалось расколото на два лагеря. Госсекретарь Марко Рубио поддерживает курс Белого дома на военную победу, тогда как вице-президент Джей Ди Вэнс ближе к идеалам MAGA. По данным издания, в преддверии предстоящих президентских выборов, которые пройдут в 2028 году, американский лидер отдает предпочтение Рубио. В то время как Вэнса отодвинули на второй план. Отмечается, что Трамп даже раскритиковал вице-президента, заявив, что тот отличается в философском плане.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что участники военной операции против Ирана заблуждались, когда рассчитывали покорить эту страну в считанные часы и дни. На пресс-конференции по итогам переговоров со своим кенийским коллегой Мусалией Мудавади он назвал американо-израильские атаки на Исламскую Республику абсолютно неспровоцированной агрессией, которая не могла остаться без реакции и ответа. При этом страдают мирные граждане стран Персидского залива, с сожалением констатировал Лавров. Глава российской дипломатии призвал стороны конфликта немедленно прекратить огонь и вернуться за стол переговоров.