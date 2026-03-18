МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Эрдоган предрек Ближнему Востоку катастрофу из-за действий Израиля

Президент Турции считает, что израильские удары по сектору Газа, Йемену, Ливану и Ирану не имеют никакого отношения к «обеспечению безопасности».
Сергей Дьячкин 18-03-2026 02:03
© Фото: Владимир Астапкович, РИА Новости

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Ближнему Востоку грозит катастрофа из-за действий Израиля. Свое заявление турецкий лидер сделал во вторник в ходе ифтара (вечерний прием пищи во время месяца Рамадан) с журналистами. 

«Обретя власть и считая себя выше других, шаг за шагом втягивает наш регион в катастрофу», - цитирует Life.ru слова Эрдогана об Израиле.

Президент Турции отметил, что атаки ЦАХАЛ на Газу, Йемен, Ливан и Иран не относятся к обеспечению безопасности. Эрдоган призвал не поддаваться на навязываемую извне повестку и донести до мирового сообщества всю правду о происходящем.

Ранее сообщалось, что глава центра национальной разведки США по борьбе с терроризмом Джо Кент ушел в отставку из-за несогласия с проводимой военной операцией против Ирана. Он заявил, что Иран не представлял непосредственной угрозы Америке, и война была начата под давлением Израиля и его влиятельного лобби в США. Это стало первой громкой отставкой в окружении американского президента Дональда Трампа.

Источники утверждают, что окружение Трампа оказалось расколото на два лагеря. Госсекретарь Марко Рубио поддерживает курс Белого дома на военную победу, тогда как вице-президент Джей Ди Вэнс ближе к идеалам MAGA. По данным издания, в преддверии предстоящих президентских выборов, которые пройдут в 2028 году, американский лидер отдает предпочтение Рубио. В то время как Вэнса отодвинули на второй план. Отмечается, что Трамп даже раскритиковал вице-президента, заявив, что тот отличается в философском плане.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что участники военной операции против Ирана заблуждались, когда рассчитывали покорить эту страну в считанные часы и дни. На пресс-конференции по итогам переговоров со своим кенийским коллегой Мусалией Мудавади он назвал американо-израильские атаки на Исламскую Республику абсолютно неспровоцированной агрессией, которая не могла остаться без реакции и ответа. При этом страдают мирные граждане стран Персидского залива, с сожалением констатировал Лавров. Глава российской дипломатии призвал стороны конфликта немедленно прекратить огонь и вернуться за стол переговоров.

Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 