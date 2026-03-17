Глава разведцентра США ушел с поста, разочаровавшись операцией в Иране

Глава центра национальной разведки США по борьбе с терроризмом Джо Кент ушел в отставку из-за несогласия с проводимой военной операцией против Ирана. Кент заявил, что увольняется немедленно, опубликовав соответствующее заявление в соцсети Х.

«Положа руку на сердце, я не могу поддержать продолжающуюся войну в Иране. Иран не представлял непосредственной угрозы нашей стране, и совершенно очевидно, что мы начали эту войну под давлением Израиля и его влиятельного лобби в США», - написал Кент.

Уже бывший глава контртеррористического центра призвал президента США Дональда Трампа задуматься о том, что и ради чего Вашингтон делает в Иране. Первый замруководителя аппарата сотрудников Белого дома Тейлор Бадович раскритиковал решение и заявление Кента. Он назвал его «сумасшедшим эгоистом», а также обвинил в утечках в сфере национальной безопасности. По версии Бадовича, Кент пытается подорвать позиции президента Трампа.

США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. Среди заявленных целей Вашингтона - уничтожение ядерной программы Тегерана и смена режима в Исламской Республике. Спустя две с небольшим недели ни одна из них не достигнута. Иран наносит ответные удары по военным базам Штатов в регионе Персидского залива и перекрыл Ормузский пролив. Это взвинтило мировые цены на нефть и газ, усложнив и без того непростую ситуацию на рынках.

Не все благополучно и в ближайшем окружении Дональда Трампа. Операция против Ирана расколола его на два лагеря. Госсекретарь Марко Рубио поддерживает курс Белого дома на военную победу, тогда как вице-президент Джей Ди Вэнс ближе к идеалам MAGA.