Герасимов: ВС РФ взяли под контроль 12 населенных пунктов за две недели

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что за две недели марта «Южная» группировка войск взяла под контроль 12 населенных пунктов. Такое заявление он сделал, проверяя выполнение боевых задач военнослужащих Объединенной группировки войск.

В ходе работы генерал армии Герасимов заслушал доклад командующего «Южной» группировкой генерал-полковника Сергея Медведева по текущей обстановке. Начальник Генштаба высоко оценил успехи российских военнослужащих и отметил их успехи в освобождении ДНР.

Кроме того, Герасимов проверил ход подготовки штурмовых подразделений к предстоящим боевым действиям. После этого генерал армии вручил госнаграды военнослужащим и поблагодарил их за мужество и отвагу, проявленные на поле боя.

Напомним, в феврале этого года министр обороны России Андрей Белоусов посетил командный пункт одного из соединений группировки войск «Юг» и провел рабочее совещание с командованием. Тогда особое внимание уделили развитию беспилотных систем. Военнослужащие представили министру новейшие разработки, которые они используют при выполнении боевых задач.

Материал подготовили Виктория Бокий и Николай Баранов.