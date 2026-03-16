МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Герасимов: ВС РФ взяли под контроль 12 населенных пунктов за две недели

Начальник Генштаба ВС РФ проверил выполнение боевых задач «Южной» группировки войск.
16-03-2026 19:56
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что за две недели марта «Южная» группировка войск взяла под контроль 12 населенных пунктов. Такое заявление он сделал, проверяя выполнение боевых задач военнослужащих Объединенной группировки войск.

В ходе работы генерал армии Герасимов заслушал доклад командующего «Южной» группировкой генерал-полковника Сергея Медведева по текущей обстановке. Начальник Генштаба высоко оценил успехи российских военнослужащих и отметил их успехи в освобождении ДНР.

Кроме того, Герасимов проверил ход подготовки штурмовых подразделений к предстоящим боевым действиям. После этого генерал армии вручил госнаграды военнослужащим и поблагодарил их за мужество и отвагу, проявленные на поле боя.

Напомним, в феврале этого года министр обороны России Андрей Белоусов посетил командный пункт одного из соединений группировки войск «Юг» и провел рабочее совещание с командованием. Тогда особое внимание уделили развитию беспилотных систем. Военнослужащие представили министру новейшие разработки, которые они используют при выполнении боевых задач.

Материал подготовили Виктория Бокий и Николай Баранов.

#Минобороны России #ВС РФ #валерий герасимов #генштаб вс рф #группировка войск "Юг"
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 