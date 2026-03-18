МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Более 100 тысяч каналов заблокированы мессенджером Telegram за вторник

Ранее сообщалось о вероятной полной блокировке мессенджера Telegram в России в первых числах апреля.
Ян Брацкий 18-03-2026 11:14
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Более 100 тысяч групп и каналов были заблокированы мессенджером Telegram за минувший вторник. Это следует из его статистики. Последний раз такой уровень суточной блокировки был отмечен 10 марта. Всего с начала месяца более 1,5 миллиона каналов и групп с противоправной тематикой отправились в бан, сообщает РИА Новости.

С начала 2026 года общее число заблокированных групп и каналов составило 10 186 435, многие из них были связаны с терроризмом. Десять лет назад Telegram блокировал определенный контент исходя из жалоб пользователей, но с 2024 года эти усилия были дополнены новыми инструментами модерации с привлечением искусственного интеллекта.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов предупредил, что вскоре пользоваться мессенджером станет невозможно, даже с использованием VPN-сервисов. Политик напомнил о существовании легальных VPN, трафик с которых законно маршрутизируется. Такими пользуются банки и средства массовой информации.

Между тем в Кремле недавно сообщили, что если руководство мессенджера начнет в полной мере исполнять требования национального законодательства и будет находиться в гибком контакте с властями, то блокировки Telegram удастся избежать.

#в стране и мире #блокировка #Telegram #модерация #мессенджер
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 