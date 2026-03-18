Более 100 тысяч каналов заблокированы мессенджером Telegram за вторник

Более 100 тысяч групп и каналов были заблокированы мессенджером Telegram за минувший вторник. Это следует из его статистики. Последний раз такой уровень суточной блокировки был отмечен 10 марта. Всего с начала месяца более 1,5 миллиона каналов и групп с противоправной тематикой отправились в бан, сообщает РИА Новости.

С начала 2026 года общее число заблокированных групп и каналов составило 10 186 435, многие из них были связаны с терроризмом. Десять лет назад Telegram блокировал определенный контент исходя из жалоб пользователей, но с 2024 года эти усилия были дополнены новыми инструментами модерации с привлечением искусственного интеллекта.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов предупредил, что вскоре пользоваться мессенджером станет невозможно, даже с использованием VPN-сервисов. Политик напомнил о существовании легальных VPN, трафик с которых законно маршрутизируется. Такими пользуются банки и средства массовой информации.

Между тем в Кремле недавно сообщили, что если руководство мессенджера начнет в полной мере исполнять требования национального законодательства и будет находиться в гибком контакте с властями, то блокировки Telegram удастся избежать.