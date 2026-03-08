МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Депутат Госдумы допустил ограничение работы Telegram даже при использовании VPN

Приложение могут замедлить до практически нерабочего состояния.
Тимур Юсупов 12-03-2026 17:11
© Фото: Александр Кряжев, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Зампред комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов в беседе со «Звездой» рассказал, могут ли в России заблокировать возможность использования Telegram даже со включенным VPN.

По словам депутата, даже если полностью ограничить интернет-трафик не получится, его все равно можно будет замедлить до такого состояния, что пользоваться мессенджером станет невозможно.

«Понятное дело, что это будет касаться не только Telegram, то есть, скорее всего, будет отдельно заблокирован трафик Telegram и отдельно блокироваться трафик просто VPN-трафик. Не важно, что будет использоваться в конкретный момент - Telegram, или, может быть, YouTube, или еще что-то», - считает Свинцов.

Политик отметил, что в дальнейшем блокировки, скорее всего, будут разделяться на два основных вектора - отдельная блокировка запрещенных ресурсов и замедление шлюзов, которые пропускают нелегальный VPN трафик.

«Подчеркну, что есть легальный VPN - его маршруты можно совершенно спокойно отделить от нелегального. Его, к примеру, используют банки или СМИ. То есть есть огромное количество легального VPN-трафика, который маршрутизируется абсолютно законно», - объяснил зампред комитета по информационной политике.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что Telegram может избежать блокировки в России при соблюдении законов. По словам официального спикера Кремля, от администрации мессенджера требуется выполнить положения законодательства РФ и быть на гибком контакте с властями страны.

#vpn #блокировка #Госдума РФ #наш эксклюзив #Telegram #соцсети #запреты #мессенджеры #замедление
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Броневики СВО. Часть 2
2
Российские буксиры. Часть 1
3
Военная приемка. 500-й выпуск
4
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
5
Оружие Египта
6
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
7
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
8
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
9
Военные инженеры Будды
10
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 