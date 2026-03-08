Депутат Госдумы допустил ограничение работы Telegram даже при использовании VPN

Зампред комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов в беседе со «Звездой» рассказал, могут ли в России заблокировать возможность использования Telegram даже со включенным VPN.

По словам депутата, даже если полностью ограничить интернет-трафик не получится, его все равно можно будет замедлить до такого состояния, что пользоваться мессенджером станет невозможно.

«Понятное дело, что это будет касаться не только Telegram, то есть, скорее всего, будет отдельно заблокирован трафик Telegram и отдельно блокироваться трафик просто VPN-трафик. Не важно, что будет использоваться в конкретный момент - Telegram, или, может быть, YouTube, или еще что-то», - считает Свинцов.

Политик отметил, что в дальнейшем блокировки, скорее всего, будут разделяться на два основных вектора - отдельная блокировка запрещенных ресурсов и замедление шлюзов, которые пропускают нелегальный VPN трафик.

«Подчеркну, что есть легальный VPN - его маршруты можно совершенно спокойно отделить от нелегального. Его, к примеру, используют банки или СМИ. То есть есть огромное количество легального VPN-трафика, который маршрутизируется абсолютно законно», - объяснил зампред комитета по информационной политике.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что Telegram может избежать блокировки в России при соблюдении законов. По словам официального спикера Кремля, от администрации мессенджера требуется выполнить положения законодательства РФ и быть на гибком контакте с властями страны.