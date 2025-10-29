МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Космонавты установили импульсный плазменный инжектор на модуле «Наука»

Космонавты завершили выход в открытый космос, в ходе которой был установлен импульсный плазменный инжектор на модуле «Наука».
Дарья Ситникова 2025-10-29 01:09:24
© Фото: Роскосмос

Космонавты российского сегмента Международной космической станции Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий завершили выход в открытый космос, в ходе которого установили импульсный плазменный инжектор на модуле «Наука». Об этом сообщили в Роскосмосе.

«Космонавты Роскосмоса установили импульсный плазменный инжектор», - указано в материале.

Уточняется, что космонавты завершили установку импульсного плазменного инжектора (ИПИ-500) для изучения влияния спутников на ионосферу Земли. В скором времени они приступят к выполнению других задач: очистят один из иллюминаторов МЛМ, заменят кассету оборудования эксперимента «Экран-М» и перенесут пульт управления EMMI дистанционным манипулятором ERA.

До этого Роскосмос сообщил о предстоящем втором выходе космонавтов за свой полет в открытый космос с борта Международной космической станции. По данным государственной корпорации, вся внекорабельная операция, в том числе установка плазменного инжектора, должна занять у покорителей космоса 6 часов 28 минут.

#роскосмос #космонавты #модуль наука #плазменный инжектор
