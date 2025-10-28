МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Российские космонавты вышли в открытый космос второй раз за месяц

Космонавты установят на модуле «Наука» плазменный инжектор.
Екатерина Пономарева 2025-10-28 19:02:17
© Фото: Роскосмос © Видео: Роскосмос

Российские космонавты Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий второй раз за свой полет вышли в открытый космос с борта Международной космической станции. Роскосмос ведет прямую трансляцию выхода.

Космонавтам предстоит выполнить основную задачу. Им нужно установить на модуле «Наука» плазменный инжектор. По данным Роскосмоса, вся внекорабельная операция займет у покорителей космоса 6 часов 28 минут.

Для 51-летнего татарстанца Сергея Рыжикова это уже третий выход в открытый космос. Российский космонавт-испытатель Алексей Зубрицкий в свои 33 года сделал это второй раз за карьеру. Его первый совместный с Рыжиковым выход был 16 октября.

После установки модуля астронавты очистят иллюминатор «Науки» и заменят в этом модуле кассету в аппаратуре эксперимента «Экран-М» для выращивания полупроводников. Затем, как сообщает Роскосмос, космонавты перенесут внешний пульт управления EMMI дистанционным манипулятором ERA.

Напомним, в прошлый раз, шестнадцатого октября, Рыжиков и Зубрицкий установили уникальную аппаратуру эксперимента «Экран-М» для выращивания полупроводников в открытом космосе. Они выполнили задачу за 5 часов 38 минут. Выход в открытый космос астронавты совершил в новейших российских скафандрах «Орлан-МКС».

