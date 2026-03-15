Силы ПВО с полуночи уничтожили 22 вражеских дрона, летевших на Москву

На месте происшествия работают специалисты экстренных служб, они устраняют последствия атаки.
Дарья Ситникова 17-03-2026 02:51
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Силы ПВО с полуночи 17 марта уничтожили уже 22 украинских БПЛА, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Уничтожен еще один беспилотник, летевший на Москву», - написал он в своем Telegram-канале.

Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия. Они ликвидируют последствия атаки.

Прошлым днем, 16 марта, ПВО перехватили 21 беспилотный летательный аппарат, направлявшихся на Москву. Это количество дронов было уничтожено, начиная с 10:45 утра по московскому времени.

Позавчера, 15 марта, на подлете к столице сбили 53 БПЛА ВСУ. В то время как над регионами России в ночь на 16 марта дежурные средства ПВО перехватили 145 украинских беспилотников.

