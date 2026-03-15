Гладков: дроны ВСУ ударили по Короче в Белгородской области

Город Короча в Белгородской области атакован двумя беспилотниками ВСУ, ранения получили пять человек. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Глава региона уточнил, что среди раненых четверо несовершеннолетних. Он добавил, что в результате детонации дрона возле социального объекта 18-летний юноша получил ссадину лица. У одной 16-летней девушки - ранены руки и ссадины на ногах, у второй - рана стопы. По словам Гладкова, еще два 16-летних юноши получили ссадины мягких тканей головы и спины.

На место прибыла бригада скорой помощи, медики оказали всем пострадавшим необходимую помощь. Они отказались от госпитализации.

По словам Гладкова, в социальном объекте, который был атакован БПЛА украинских боевиков, выбило окна и посекло осколками фасад. Помимо этого, окна выбило в трех квартирах двух многоквартирных домов и в двух частных домах. Повреждения получили шесть легковых автомобилей. В результате удара второго беспилотника киевского режима были повреждены крыша, фасад и остекление магазина.